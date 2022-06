Municipiul Suceava are cea mai bună absorbție de fonduri europene din regiunea de nord-est, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu. El a adăugat că a prezentat la Agenția de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț un portofoliu de 18 proiecte care însumează 100 de milioane de euro care vor fi finanțate pe POR. Lungu a amintit de: digitalizarea administrației publice, creșterea eficienței energetice la Școlile 5, 6 și la Colegiul ”Mihai Eminescu”, zona de agrement Parc Șipote, zona de agrement Pădure Zamca, sistem integrat de management al traficului, sistem de transport public metropolitan, construire sală de sport și grădiniță cu program prelungit la Școala 1, construire sală de sport la școlile 4 și 8, reabilitarea și modernizarea infrastructurii la Colegiul Tehnic ”Al.Ioan Cuza” și ola Colegiul ”Samuil Isopescu” în vederea pregătirii pentru învățămnântul dual, construirea unei grădinițe cu program prelungit în Obcini, extinderea clădirii școlii 11, reabilitarea Curții Domnești, Aqua Park. ”Acum suntem în faza avansată cu întocmirea studiilor de fezabilitate iar proiectele tehnice sperăm să le terminăm până la finele anului. Vrem să semnăm primii contractele cu ADR NE. Încă nu putem da drumul la aceste proiecte pentru că mai trebuie ca România să semneze acordul pe POR. Probabil le putem aplica din 2023”, a spus Lungu care a adăugat că suma prealocată Primăriei Suceava pe POR este de 55 de milioane de euro.

