Municipiul Suceava va fi prezent la Târgurile Internaționale de Turism din Paris-Franța organizat în perioada 17-20 martie și Milano-Italia organizat în perioada 10-12 aprilie. Participarea va fi aprobată în ședința Consiliului Local de joi, 24 februarie bugetul necesar deplasării la cele două tîrguri fiind de 62.150 lei pentru un total de 10 persoane, câte cinci la fiecare eveniment.

”Municipiul Suceava dorește să promoveze orașul din punct de vedere turistic si economic, încercând prin diverse modalități să îmbunățătească vizibilitatea și accesibilitatea acestuia. Tinând cont de faptul că în ultima perioadă turismul împreună cu industria HoReCa au avut de suferit din cauza actualei pandemii, unul dintre obiectivele principale ale Municipiului Suceava pentru anul 2022 este promovarea turistică a orașului pe plan national și international. În acest sens, municipalitatea dorește să participe la diferite târguri de turism pentru a prezenta și promova obiectivele turistice din oraș. Dorim să prezentăm imaginea Municipiului Suceava prin participarea activă cu personal, materiale de promovare la standarde europene și suveniruri create de meșteri populari. Totodată prin participarea la aceste târguri se dorește prezentarea si introducerea noului brand al Municipiului Suceava prin care orașul este mai bine reprezentat si identificat. Noul logo împreuna cu cele două variante de slogan “Suceava – Orașul Cetății de Scaun” și “Suceava – Cu inima deschisă” oferă o nouă identitate vizuală, care respectă atât trecutul, cu latura sa istorică si religioasă, cât și modemismul, noua identitate vizuală fiind una adaptivă si versatilă. Prin participarea la târgurile de turism dorim să ne adresăm turiștilor, antreprenorilor sau agențiilor de turism, oferindu-le informatii și detalii prin metodele de promovare mentionate mai sus cu scopul de a stimula și crește numărul de vizitatori in orașul Suceava”, sed motivează în referatul la proiectul de hotărâre de consiliu local inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.

Municipiul Suceava nu a fost prezent la nici o ediție a acestor târguri in standul de prezentare a României, importanța participării la aceste târguri fiind o oportunitate de a prezenta frumusețile orașului, cultura, istoria precum și gastronomia la cel mai înalt nivel de vizibilitate în aceste vremuri grele parcurse de industria turismului cauzate de pandemia de Covid 19.

În perioada 17 – 20 martie 2022 are loc la Paris o nouă editie a Târgului International de Turism, (M.A.P.). Din istoricul edițiilor anterioare, târgul atrage un număr de 100.000 de vizitatori în fiecare an, această manifestare fiind unul dintre cele mai importante târguri internationale de turism din Europa adresate publicului larg. Târgul International de Turism (B.LT), care are loc anual în Milano, este considerat cea mai mare manifestare de turism din Italia dedicată specialiștilor și publicului. Evenimentul din acest an va avea loc în perioada 10-12 aprilie 2022 și iși propune să anticipeze tendințele și să fie o platformă de suport a industriei turismului. Cel mai mare targ de turism din Italia, B.LT a găzduit in 2019 un număr de 1.300 de expozanți și a primit vizita a 60.000 de persoane.