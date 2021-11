Municipiul Suceava ocupă locul 3 în topul orașelor cu cel mai mic grad de ploluare cu dioxid de azot (NO2) și locul 4 în topul orașelor cu cele mai multe spații verzi din țară, a anunțat primarul Ion Lungu. ”În România, orașe ca București, Ploiești sau Arad sunt între cele mai poluate orașe și între cele care au cele mai puține spații verzi. Suceava se află la polul opus. Municipiul nostru este pe locul 3 între orașele cu cel mai mic grad de poluare cu dioxid de azot. De asemenea, Suceava este pe locul 4 în topul orașelor din România cu cele mai multe spații verzi. Suceava – oraș verde a fost dintotdeauna unul dintre obiectivele principale ale mandatelor mele ca primar, iar aceste statistici mă bucură. După cum am declarat anterior, anul viitor întreaga flotă de transport în comun va fi electrică și nu ne vom opri aici. Vom continua să lucrăm la obiectivele noastre pentru reducerea poluării, prin proiecte finanțate prin fonduri proprii, fonduri de la guvern sau fonduri europene”, a declarat Lungu.

Studiul poate fi consultat aici: https://isglobalranking.org