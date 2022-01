Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 a fost aprobat astăzi de către Consiliul Local cu 15 voturi pentru, 4 abțineri și 2 voturi împotrivă. Procedura a durat în jur de o oră timp în care social democrații l-au ”tachinat” pe primarul Ion Lungu cu fel de fel de lămuriri.

Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 este mai mare cu 2,5% față de cel din 2021. Mai exact, el însumează 538,87 milioane de lei față de 525 de milioane de lei anul trecut. În acest an cei mai mulți bani din buget adică 301,257 de milioane de lei reprezentând 56,84% din total vor merge către secțiunea de funcționare iar restul de 232,7 milioane de lei reprezentând 43,16% văr merge către secțiunea de dezvoltare. ”Sigur la funcționare un rol important îl are și creșterea prețurilor la gaz și energie și a trebuit să prindem sumele respective care au crescut de două de trei ori în buget. La dezvoltare este mai puțin în acest an în priumul rând datorită fondurilor europene. Anul trecut aveam fondurile europene în exercițiu. Și acum avem fonduri în faza de proiectare dar nu sunt aprobate și nu sunt trecute în buget”, a explicat Lungu.

El a arătat că bugetul secțiunii de funcționare este mai mare cu 13,23% față de cel de anul trecut iar cel al secțiunii de dezvoltare este mai mic cu 11,53%. Ponderea cea mai mare în buget o reprezintă transportul cu 29,4% urmat de învățământ cu 14,05%. ”La învățământ pare că suma este mai mică însă banii pentru investiții nu mai trec prin bugetul Primăriei ci prin Inspectoratul Școlar Județean. Pentru investiții în învățământ avem un buget dublu în acest an față de anul trecut”, a spus Lungu. El a precizat că totuși bugetul anului 2022 este un buget al dezvoltării amintind de cele 40 de investiții prioritare.

Investițiile propuse pentru 2022

Ce mai consistentă investiție de 15 milioane de lei se referă la încălzirea Bazarului. Apoi, Roata Panoramică ce va fi amplasată pe platoul Cetății de Scaun a Sucevei, investiție care se ridică la 6,2 milioane de lei. Finalizarea și punerea în funcțiune a Grădiniței nr. 4 de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și extindere cu un corp nou, reprezintă o altă investiție aflată pe lista primarului Ion Lungu în dreptul căreia figurează suma de 5,2 milioane de lei. Pentru ruta alternativă de acces în Cartierul Europa și pentru Sala de sport de la Școala Gimnazială nr. 10 sunt alocate câte 5 milioane de lei. Alte 3,3 milioane de lei merg către lucrări la ruta alternativă Suceava-Botoșani de la intersecția Traian Vuia cu Calea Unirii până la Podul Unirii.

În bugetul pentru anul 2022 sunt alocate câte 3 milioane de lei pentru modernizarea Parcului Mărășești, pentru lucrări de cadastru imobiliar-edilitar și pentru instalarea unei fântâni arteziene muzicale în Zona de Agrement Tătărași. Pentru finalizarea noii hale din Piața Mică dotată cu parcare subterană au fost alocate 2,8 milioane de lei, pentru Ștrandul de la Ițcani-2,5 milioane de lei iar pentru reabilitare termică a unor blocuri alte 2,1 milioane de lei. Fonduri consistente însemnând câte 2 milioane de lei vor fi direcționate pentru modernizarea străzilor Dobrilă Eugen și Ștefan Luchian, pentru parcare pe strada Ion Vodă Viteazul și pentru modernizarea locurilor de joacă și acoperirea lor cu amortizoare, dar și pentru hală lactate în Piața Mică și pentru prima etapă a reabilitării sistemului de termoficare. Tot în bugetul anului 2022 sunt prevăzute câte 1,8 milioane de lei pentru modernizarea străzii Emil Cioran și pentru canalizarea menajeră pe strada Ștrandului. Pentru stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice se alocă 1,6 milioane de lei iar pentru mansardarea clădirii Școlii gimnaziale nr. 8 1,44 milioane de lei.

Cinci proiecte de investiții vor beneficia de câte un milion de lei și anume: Centrul de Documentare CN „Petru Rareș”, rețea de gaz natural în Burdujeni și Cartierul Tineretului, modernizarea extinderii cimitirului Pacea, reabilitare și modernizare Centrului Militar Județean și amenajarea de parcări de reședință. Sume între 700.000 și 300.000 de lei vor fi asigurate pentru modernizare extensie Aleea Jupiter, consolidare versant vestic la iazul 2 al Zonei de Agrement Tărărași, modernizarea străzilor Crângului, Dragomirna și Vasile Lupu, pod peste pârâul Cetății la ruta alternativă Suceava-Botoșani, mobilier laborator la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, reabilitare acoperiș cămin-internat Colegiul „Samuil Isopescu”, sera floricolă, lucrări de alimentare cu energie electrică la stații de încărcare a autobuzelor și pentru Sala Polivalentă, sistem antiefracție la Școala nr.9 „Ion Creangă”, reamenajarea terenului de sport și a curții interioare la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”. Primarul Ion Lungu a mai adăugat că municipalitatea mai dispune de o sumă de 30 de milioane de lei din credite care va fi utilizată tot la investiții.