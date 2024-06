Municipiul Suceava se află pe locul 11 la nivel național din cele 41 de municipii reședință de județ într-un clasament de performanță urbană întocmit de Institutul pentru Orașe Vizionare. Primarul Ion Lungu consideră că acest lucru confirmă faptul că lucrurile în municipiul Suceava, sunt pe drumul cel bun. ”Orașul nostru ocupă un onorant loc 11 la nivel național din cele 41 de municipii reședință de județ, într-un clasament întocmit de Institutul pentru Orașe Vizionare, în cadrul City Index 2024, care a realizat un barometru de Performanță Urbană. Acest lucru confirmă faptul că lucrurile în municipiul Suceava, sunt pe drumul cel bun”, a spus Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings