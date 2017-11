Municipiul Suceava este pregătit să depună la Ministerul Dezvoltării Regionale fișa de proiecte care vor fi finanțate din fonduri europene, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Viceprimarul s-a aflat luni la minister pentru a lămuri unele aspecte legate de procedurile de depunere.

”Astăzi am participat la o întâlnire, la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, cu ministrul delegat Marius Nica și cu vicepriministrul Paul Stănescu. Am ridicat probleme de necorelare între Axa prioritară 4 și Obiectivul Specific (sub axa) 4.3 în așa fel încât să nu fie dificultăți în momentul depunerii fișei de proiecte la MDRAPFE, pe 26 noiembrie. Suceava, datorită colegilor care se ocupă de Fonduri Europene, cărora le mulțumesc pe această cale, este primul municipiu din regiune care are avizele pe proiecte și le poate depune la minister. Reamintesc că vorbim de 32,9 mil €, fonduri nerambursabile (autobuze electrice, zone verzi, grădinițe, cinematograful Arta-Ițcani, dotare licee profesionale)”, a afirmat Harșovschi.

El a adăugat că a discutat cu vicepriministrul Paul Stănescu problema termoficării și a necesității trimiterii banilor alocați pentru lucrările executate. ”Am solicitat și sprijin financiar din fondul de rezervă pentru municipiul Suceava, pentru plata subvenției”, a mai spus viceprimarul.