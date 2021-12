Municipiul Suceava a fost premiat la Gala Asociației Municipiilor din România aferentă anului 2021, organizată sub patronajul Președenției României, cu Diploma de Excelență în Gestionarea Eficientă a Deșeurilor, a anunțat astăzi primarul Ion Lungu.

El a precizat că este al patrulea an consecutiv în care municipiul Suceava a câștigat un titlu de excelență după ce în 2017 a primit Excelență în Educație, în 2018, Excelență în Iluminat Public, în 2019, Excelență în Transport Public Electric. În anul 2020 nu a fost organizată gala.

”De asemenea, am fost premiat personal cu o Diplomă de Excelență pentru 4 mandate consecutive de primar.

Mă bucur foarte mult pentru acest premiu primit pentru gestionarea deșeurilor, care vine ca o completare pentru clasarea pe locul 4 la cele mai curate și verzi orașe din Romania, conform clasamentului publicat de Antena 3 în data de 29 noiembrie 2021. Avem un sistem modern de gestionare a deșeurilor cu cele 100 de platforme îngropate și 100 semiîngropate. Vom face eforturi în continuare pentru a avea un oraș cât mai curat și cât mai verde”, a declarat Lungu.