Municipiul Suceava a primit premiul de Excelență în Transport Public si Mobilitate în cadrul Galei Asociatiei Municipiilor din Romania care a avut loc luni seară la hotelul Marriott din Bucuresti, eveniment aflat sub Înaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Primăria Suceava a depus trei aplicații la Transport public si mobilitate, Protectia mediului si gestionarea eficienta a deseurilor și Promovarea culturala,turistica si sportiva. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a subliniat că Suceava a fost nominalizată și la transport si gestionare deseuri. El a precizat că este pentru al treilea an consecutiv când municipalitatea câștigă un premiu de excelență și anume după 2017-Excelenta in educatie și 2018-Excelenta in eficienta energetica si iluminat public. ”Premiile sunt in primul rand meritul sucevenilor care ne sprijina in implementarea acestor proiecte si angajatilor din primaria Suceava,carora le multumesc pe aceasta cale.

Felicitari AMR pentru organizarea Galei si a momentelor artistice deosebite”, a declarat Lungu.