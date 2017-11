Suceava este primul municipiu reședință de județ din regiunea de nord est care a depus la Serviciul strategii și dezvoltare urbană din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională NE de la Piatra Neamţ fişa cu proiectele care urmează să fie finanțate din fonduri europene. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi.

”Am depus pe măsura 4.1 un proiect vizând achiziționarea a 40 de autobuze electrice cu sistem modern de e-ticheting şi de monitorizare în trafic a flotelor, proiect în valoare de 25 de milioane de lei. Pe măsura 4.2 am depus un proiect pentru regenerarea zonelor urbane, spaţii verzi în valoare de 3 milioane de lei iar pe măsura 4.3 un proiect privind modernizarea cinematografului ”Arta” din Iţcani în valoare de 1,2 milioane de lei. În fine pe măsura 4.4 am depus un proiect pentru construcția de grădiniţe în Burdujeni, în zona Centrală şi Obcini iar pe măsura 4.5 un proiect de 680.000 de lei care vizează investiții la Colegiul Petru Muşat, Colegiul Samoil Isopescu şi la Industrial 3”, a arătat Harșovschi.

Fișele de proiecte vor fi aprobate de cei de la ADR Piatra Neamț până pe 16 noiembrie iar până pe 23 primăria Suceava trebuie să le trimită la Ministerul Dezvoltării.