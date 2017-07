Începând cu 1 iulie 2017, transportul complementar cu maxi-taxi iși încheie activitatea societatea Primăriei municipiului Suceava, T.P.L. S.A., urmând să rămână unic operator pentru transportul de călători. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi pe pagina sa de facebook. El a arătat că acest lucru trebuia să se întâmple acum un an dar conducerea T.P.L. a informat primăria că nu este pregătită să preia surplusul de călători deoarece are parcul auto învechit și subdimensionat. ”Dacă mă întrebați pe mine, nici acum nu sunt pregătiți pentru toamnă când elevii vor reîncepe școala. Conducerea T.P.L. știa că se va ajunge aici și nu a făcut nimic să-și îmbunătățească parcul auto. Dacă achiziționau mijloace de transport, puteau să preia o parte din șoferii de pe maxi taxi, care rămân acum șomeri. Ba mai mult, la începutul anului când am dorit să prindem în buget 1.000.000 lei pentru achiziția de noi mijloace de transport, conducerea T.P.L. mi-a transmis că nu îi ajută și să nu bugetăm acest lucru.

Am informat Consiliul Local și noul Consiliu de Administrație al T.P.L. S.A. despre aceste aspecte și despre faptul că, pentru a continua cu proiectul european, trebuie să se găsească un teren liber de sarcini pentru construcția unei noi autobaze. Responsabilitatea totală aparține conducerii T.P.L. (răspund legal chiar și patrimonial pentru ceea ce decid). Primăria a făcut tot posibilul să ajute (a cumparat 30 autobuze noi începând cu 2006, a achiziționat alte 5+5 mini-autobuze în 2015 și 2016) dar responsabilitatea deciziilor le aparține deoarece trebuie să conducă această societate și să ia deciziile optime pentru suceveni. Până la sosirea autobuzelor electrice, obținute cu ajutorul fondurilor U.E., T.P.L. trebuie să se descurce și să reușească să preia toți sucevenii care circulă cu autobuzul, în condiții decente”, a spus Harșovschi.