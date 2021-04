Municipiul Suceava revine în scenariul verde după ce rata de infectare cu noul coronavirus a scăzut la 1,17 cazuri la mia de locuitori. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară. Asta înseamnă că măsurile restrictive se vor mai relaxa.

