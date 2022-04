Municipiul Suceava s-a înscris oficial în competiția pentru „Destinația anului 2022”. Competiția este prezentată de Prima TV și este susținută de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului împreună cu Alianța Pentru Turism.

Primăria Suceava i-a îndemnat suceveni și nu numai să intre pe site-ul www.destinatiaanului.ro și nominalizează Suceava pentru a câștiga „Destinația anului 2022”.

Pașii de nominalizare sunt următorii: se accesează site-ul www.destinatiaanului.ro, se introduce destinația Suceava, numele și adresa de e-mail, apoi se selectează în formular regiunea Moldova/Basarabia/Bucovina și categoria City Break. Fiecare destinație finalistă va fi vizitată de Gianina Corondan și echipa de filmare Destinația Anului care va realiza emisiuni de promovare TV și online. Dintre acestea se va desemna Destinația Anului 2022 prin votul publicului și al juriului.

„Obiectivele turistice din oraș (Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Național al Bucovinei, mănăstirile și bisericile – patrimoniul UNESCO, Statuia Ecvestră a lui Ștefan cel Mare), zonele de agrement cu diverse posibilități de a petrece timpul liber, conceptul de smart city alături de ospitalitatea recunoscută a localnicilor, fac din Suceava cel mai important centru turistic din Bucovina pentru city break, care merită cu prisosință denumirea de Destinația anului 2022”, a transmis Primăria Suceava

Mai multe detalii și informații despre concurs găsiți accesând link-ul: https://www.facebook.com/destinatiaanului.