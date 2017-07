Municipiul Suceava s-ar putea înfrăţi cu oraşul Jiaxing din China, unde există opopulaţie de 3,8 milioane de locuitori. O delegație din Jiaxing formată din 6 reprezentanți ai Comitetului Permanent al Congresului Popular Municipal, Oficiului Comisiei pentru Reforma Sectorului Public, Federației Sindicatelor și Colegiului Municipal de Administrație, s-a întîlnit astăzi, la Suceava, cu primarul Ion Lungu.

Delegaţii i-au transmis primarului că îşi doresc o colaborare administrativă şi culturală între cele două oraşe. Ion Lungu a declarat că a purtat discuţii cu oficialii chinezi şi despre investiţii, însă a adăugat că lucrurile sînt extrem de complicate,întrucît China nu face parte din Uniunea Europeană. El a explicat că autoritățile române nu pot colabora cu un om de afaceri chinez, fără a face selecția de oferte prin licitație. Delegaţia a sosit la Suceava la invitaţia Casei Româno – Chineze. Oficialii au mai vizitat Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, o societate comercială, Cetatea de Scaun şiMuzeul de Istorie.