Municipiul Suceava nu mai intră în scenariul roșu, după ce numărul cazurilor de coronavirus a scăzut sub 3 la mia de locuitori. Primarul Ion Lungu a anunțat că rata de infectare s-a redus de la 3,02 la 2,79. El a declarat că sînt 358 de cazuri active, fără focare, cu 29 mai puține față de situația precedentă. Ion Lungu a declarat: „Am participat astăzi, în calitate de invitat, la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență unde am aflat că orașul Suceava a revenit la scenariul galben, rata de incidență fiind de 2,79 la mia de locuitori”. El a făcut un nou apel la cetățeni să respecte regulile sanitare. Mesajul primarului este următorul: „Purtați mască de protecție atît în spațiile închise și deschise, cît și în spațiile aglomerate și neaglomerate pentru a evita impunerea de noi restricții prin trecerea la scenariul roșu”.

