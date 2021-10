În județul Suceava s-au raportat 278 de cazuri noi de coronavirus, cu 5 în plus comparativ cu ziua anterioară, după ce au fost făcute 1.903 teste. Sunt 3.388 de cazuri active, din care 947 în municipiul Suceava, unde rata de infectare a crescut la 7,26 la mia de locuitori. În ceea ce privește celelalte municipii, la Rădăuți se înregistrează 188 de cazuri și o incidență de 5,87, la Fălticeni sunt 209 cazuri, iar rata de infectare este de 7,81, la Câmpulung sunt 169 de cazuri și incidența e de 8, în timp ce la Vatra Dornei sunt 106 cazuri, iar rata de infectare este de 5,87. Într-o singură localitate – Voitinel, nu există nici un caz de infecție COVID-19 în evoluție, două au câte un caz, 14 au sub cinci cazuri, 26 au sub zece, iar 71 au peste zece cazuri în evoluție. Incidența cumulată la nivelul județului a coborât de la 4,37 la 4,33 la mie.

Nr. crt. UAT Cazuri active 14.10.2021

(ultimele 14 zile!!!) Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) 1 Adâncata 13 2,51 2 Arbore 26 3,69 3 Baia 18 2,74 4 Bălăceana 8 5,52 5 Bălcăuți 6 2,16 6 Berchișești 13 3,10 7 Bilca 10 1,22 8 Bogdănești 9 2,68 9 Boroaia 13 2,76 10 Bosanci 17 2,40 1 Botoșana 4 1,12 12 Breaza 2 1,33 13 Brodina 4 0,25 14 Broșteni 19 2,54 15 Bunești 7 3,63 16 Burla 8 2,75 17 Cacica 16 3,44 18 Cajvana 5 0,29 19 Calafindești 10 3,00 20 Capu Câmpului 5 3,61 21 Câmpulung Moldovenesc 169 8,00 22 Ciocănești 1 2,00 23 Ciprian Porumbescu 6 1,74 24 Carlibaba 2 1,02 25 Comanesti 8 3,27 26 Cornu Luncii 25 3,60 27 Cosna 4 2,73 28 Crucea 1 1,00 29 Darmanesti 12 1,82 30 Dolhasca 41 3,84 31 Dolhesti 12 5,08 32 Dorna Arini 3 0,69 33 Dorna Candrenilor 22 6,07 34 Dornesti 16 3,96 35 Dragoiesti 13 4,98 36 Draguseni 8 2,77 37 Dumbraveni 10 1,05 38 Falticeni 209 7,81 39 Fantana Mare 15 4,66 40 Fantanele 9 2,35 41 Forasti 9 2,02 42 Frasin 39 5,18 43 Fratautii Noi 18 2,91 44 Fratautii Vechi 2 0,33 45 Frumosu 18 5,30 46 Fundu Moldovei 35 8,05 47 Galanesti 5 1,90 48 Gramesti 14 4,45 49 Granicesti 7 1,13 50 Gura Humorului 152 7,84 51 Hantesti 9 2,49 52 Hartop 12 6,33 53 Horodnic de Jos 16 6,84 54 Horodnic de Sus 13 2,47 55 Horodniceni 10 2,81 56 Iacobeni 19 9,66 57 Iaslovat 8 1,00 58 Ilisesti 11 3,04 59 Ipotesti 62 6,20 60 Izvoarele Sucevei 5 2,33 61 Liteni 24 2,34 62 Marginea 8 0,59 63 Malini 14 1,91 64 Manastirea Humorului 18 4,18 65 Milisauti 15 2,31 66 Mitocu Dragomirnei 33 4,89 67 Moara 19 2,64 68 Moldova-Sulita 3 1,53 69 Moldovita 20 3,87 70 Musenita 3 1,09 71 Ostra 7 2,04 72 Panaci 19 7,67 73 Paltinoasa 27 4,07 74 Patrauti 12 1,73 75 Partestii de Jos 10 3,18 76 Poiana Stampei 3 2,21 77 Poieni Solca 3 0,44 78 Pojorata 41 15,42 79 Preutesti 18 3,53 80 Putna 8 1,51 81 Radaseni 8 2,47 82 Radauti 188 5,87 83 Rasca 20 3,67 84 Sadova 13 5,35 85 Salcea 46 4,05 86 Satu Mare 11 2,49 87 Siminicea 6 1,37 88 Siret 55 6,35 89 Slatina 16 2,29 90 Solca 13 3,80 91 Straja 4 0,50 92 Stroiesti 22 5,88 93 Stulpicani 14 2,16 94 Suceava 947 7,26 95 Sucevita 14 4,06 96 Șaru Dornei 21 5,03 97 Șcheia 91 6,28 98 Șerbauti 2 0,60 99 Todiresti 28 4,66 100 Udesti 25 3,60 101 Ulma 3 1,36 102 Vadu Moldovei 20 3,76 103 Valea Moldovei 6 1,26 104 Vama 32 4,48 105 Vatra Dornei 106 5,87 106 Vatra Moldovitei 19 3,62 107 Veresti 12 1,06 108 Vicovu de Jos 5 0,57 109 Vicovu de Sus 18 1,08 110 Voitinel 0 0,00 111 Volovat 5 0,78 112 Vulturesti 8 1,42 113 Zamostea 20 5,35 114 Zvoristea 22 2,92 3388 4,33