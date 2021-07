Municipiul Suceava se asociază cu Asociația Legio Phoenix MC cu sediul în satul Sf. Ilie din comuna Șcheia pentru organizarea Festivalului ”Bucovina Rockfest” pe platoul Cetății de Scaun. Contractul de asociere va fi aprobat în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. ”Necesitatea realizarii acestui proiect se datorează dorintei de revitalizare a ofertei culturale, în concordanta cu strategia de dezvoltare locală și regională, care pune accentul pe importan|a actului cultural și pe valorificarea patrimoniului și a moțtenirii culturale din aceasta zonă. Implicarea în astfel de actiuni, care să pună în valoare creativitatea, talentul, prin exprimarea și interpretarea artistică, oferă accesul către o educație completă și complexă, dar si descoperirea unor laturi ale personalitatilor umane cu care intrăm în contact. Nevoia culturală a comunitătii sucevene este mare, de aceea acest festival rock vine ca o completare a ofertei culturale, reunind iubitori de toate vârstele ai muzicii rock, într-un cadru cultural-educativ unic pentru orasul Suceava. Acest gen de evenimente contribuie la dezvoltarea educatiei culturale atât de necesară unui popor, promovează diversitatea locală, regională si natională. Publicul sucevean își manifestă putemic deschiderea spre nou și inedit, fiind doritori de spectacol, lumină si culoare, de activităti antrenante și interactive”, se spune în expunerea de motive. Festivalul ”Bucovina Rockfest” aflat la a treia ediție se va desfășura pe parcursul a două zile 6 și 7 august. Primăria Suceava contribuie la acest eveniment cu suma de 40.000 de lei.

