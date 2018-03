Consiliul Local Suceava va aproba în ședința de săptămâna viitoare o ”Declarație de Unire” cu Republica Moldova, document simbolic fără efect juridic. ”Având în vedere că pe 27 martie s-a decus Unirea Basarabiei cu România am pregătit o declarație de unire pe care vreau să o supun aprobării Consiliului Local. Este o proclamație simbolică. Ea spune cam așa: ”Declarație de unire a municipiului Suceava cu Republica Moldova” la data de 29 martie 2018. În numele cetățenilor municipiului Suceava noi consilierii locali și primarul municipiului Suceava proclamăm unirea simbolică a Sucevei cu Republica Moldova”. Am scris apoi textul de unire de atunci. La 100 de ani de la acest eveniment considerăm oportun să reluăm acest demers. Așa să ne ajute Dumnezeu! E un act simbolic dar având în vedere că am avut discuții la Soroca cu primarul de acolo și el a spus că dă o declarație de unire cu România am zis că e oprtun să dăm și noi”, a spus primarul Ion Lungu.