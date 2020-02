În Suceava vor fi instalate busturile celui mai longeviv primar al orașului, Franz Cavaler Des Loges și al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Conform primarului Ion Lungu, busturile vor fi confecționate din bronz, iar costul unuia este estimat la 15.000 de euro. El a spus că bustul lui Franz Cavaler Des Loges va fi instalat în fața sediului municipalității. Ion Lungu a adăugat că bustul lui Alexandru Ioan Cuza va fi realizat la solicitarea filialei Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Locul amplasării bustului încă nu a fost stabilit, dar primarul a afirmat că va fi căutată o zonă unde pot fi organizate activități comemorative, cum ar fi Mica Unire. Franz Cavaler Des Loges a îndeplinit funcția de primar al Sucevei între anii 1891-1914. În mandatele sale, Suceava a fost transformată din târg în oraș și s-au introdus iluminatul public și rețelele de apă și canalizare.

