Municipiul Suceava și cele opt localități limitrofe vor ieși din carantină din această seară. Surse sigure ne-au informat că ministrul de interne, Marcel Vela, va anunța la ora 22.00 noua ordonanță militară care va scoate Suceava din carantină.

