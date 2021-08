Municipiul Suceava și comunele Ipotești, Moara și Șcheia nu vor avea apă potabilă pe parcursul zilei de miercuri, 18 august. Anunțul a fost făcut de operatorul regional de apă și canalizare ACET cauza find o avarie majoră apărută în noaptea de 17 spre 18 august pe conducta magistrală la ieșirea din stația Berchișești care alimentează rezervoarele de apă de la Sf.Ilie. Se estimează că reluarea furnizării apei potabile se va produce astăzi în jurul orei 19.00.

