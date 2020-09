Municipiul Suceava este singurul din țară care va avea transport public local sută la sută electric. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu astăzi la recepția primului lot de 25 de autobuze de mari dimensiuni care a avut loc la viitoarea autobază a diviziei de transport electric a municipalității ce se află în construcție în Burdujeni sat pe strada căpitan Grigorie Andrei. La eveniment au participat directorul Agenției de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț, Vasile Asandei, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, deputatul liberal Ioan Bălan, viceprimarul Lucian Harșovschi și reprezentanții companiilor prin care au fost achiziționate autobuzele.

Lungu: ”Este o zi istorică pentru transportul public din orașul nostru”

Cele 25 de autobuze au fost cumpărate din China în baza unui proiect cu fonduri europene valoarea achiziției ridicându-se la circa 10 milioane de euro. Lungu a ținut să precizeze că astăzi ”este o zi istorică pentru orașul nostru” care va avea un transport sută la sută electric. ”Mai sunt și alte orașe în țară care au autobuze electrice dar au doar o parte autobuze electrice iar restul sunt în sistem clasic pe motorină. E un proiect unicat la nivel național, un proiect integrat de transport public local electric”, a spus Lungu. El a arătat că divizia electrică de transport public a municipalității va dispune în final de 62 de autobuze de mari și de mici dimensiuni și de oa autobază modernă care va fi finalizată în toamna acestui an. Totodată, a spus Lungu, vor fi modernizate cele 54 de stații de transport care vor avea automat ticketing pentru bilete, afișaj electronic, sistem de supraveghere video și stațiile de încărcare pentru autobuze în număr de 41, stații standard și rapide. Primarul a menționat că prin înlocuirea autobuzelor pe motorină cu cele electrice se estimează o reducere anuală a costurilor de peste 4 milioane de lei.

”Noi acum nu mai avem surse de poluare. Suntem un oraș verde”

”Acest proiect a luat 10 ani de muncă. Atunci când am semnat la Lisabona Memorandumul pentru transport electric am fost singurul reprezentant din Europa de Est, din România alături de orașe importante din Europa, Lisabona, Londra, Frankfurt. Municipiul Suceava a avut probleme de-a lungul timpului cu poluarea și amintesc aici de fosta fabrică IFA. Tocmai de aceea am făcut proiecte ecologice. Suntem singurul oraș din țară care avem transportul electric. Noi am mai adus și pe fonduri elvețiene mașini electrice la Primărie, autoutilitare, biciclete electrice, trotinete electrice. Azi ajung primele cinci trotinete electrice din cele 50. Iată că avem un parc modern de transport electric în Suceava, ecologic cu poluare zero. Noi acum nu mai avem, surse de poluare. Iată că suntem un oraș verde și aceste autobuze vin să întregească strategia noastră de oraș verde”, a explicat Lungu.

Sucevenii pot circula gratuit cu noile autobuze în anumite momente ale perioadei de probă de două săptămâni

Ion Lungu a mai spus că autobuzele au o autonomie de 250 de kilometri și dispun de tot confortul necesar. Perioada de funcționare este de 15 ani iar perioada de garanție de 8 ani. ”Elemenetul cel mai important este bateria electrică care e foarte puternică de 374 kw”, a precizat primarul. Potrivit acestuia, autobuzele sunt acum la înmatriculare și vor intra de săptămâna viitoare într-o perioadă de probă de două săptămâni pe parcursul căreia timp în anumite momente sucevenii vor putea circula gratuit. Reprezentanții firmelor prin care au fost aduse autobuzele vor sta o lună de zile la Suceava pentru a școlariza șoferii ce vor lucra pe autobuzele electrice. Ion Lungu a ținut să mulțumească în mod special lui Gheorghe Flutur care atunci când a fost aprobat proiectul era președinele Consiliului Regional de Dezvoltare Nord Est de la Piatra Neamț.

Flutur: ”Trebuie gândit un parteneriat cu zona metropolitană pentru transport public în perioada care urmează”

”Vă felicit pentru că ați schimbat parcul auto și văd că Suceava are un viitor de oraș verde. E un lucru excepțional și am toată aprecierea pentru primarul Ion Lungu pentru că s-a zbătut foarte mult. La primele proiecte elvețiene am fost alături de el pentru că au fost foarte puține proiecte aprobate. Cred că e un câștig pentru cetățenii Sucevei. Viața ne obligă să facem mai departe benzi de circulație pentru autobuze, locuri de parcare pentru ca oamenii să-și lase mașinile și să se poată plimba cu aceste cu autobuze prin Suceava pentru că oraș verde înseamnă să descurajăm pe cât se poate celelalte forme de transport și să o încurajăm pe aceasta. Trebuie gândit un parteneriat cu zona metropolitană pentru transport public în perioada care urmează. Bravo pentru ce ați realizat”.

Bălan: ” Mă bucur că fac parte din această echipă care face performanță în administrație la Suceava”

”Vorbim de un nou proiect pentru municipiul Suceava, proiect verde care dă o gură de oxigen în plus Sucevei. Mă bucur că fac parte din această echipă care face performanță în administrație la Suceava. Mulțumesc primarului pentru efortul depus în acești ani”.