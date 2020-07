Municipiul Suceava a devenit un adevărat șantier. ”Se lucrează intens pe toate fronturile”, a declarat viceprimarul Lucian Harșovschi într-o conferință de presă unde a trecut în revistă toate șantierele din municipiu. ”În Burdujeni lucrăm acum pe strada Avântului la parcări de reședință. Acolo am acționat și pe străzile Brândușii și Rândunicii. În zona Zamca- Mărășești lucrăm la strada Mărășești respectiv Mihail Kogălniceanu unde s-a turnat binderul, se înalță capacele de canal, s-au refăcut trotuarele, s-a făcut o parcare nouă în spic vizavis de Liceul Pedagogic. Urmează să se toarne stratul de asfalt. Avem o parcare pe care am extins-o până pe Ion Neculce la blocul 22 pe o suprafață de 750 de mp. S-au ridicat capacele de canal și urmează turnarea stratului de uzură. În George Enescu am finalizat acel acces la școala generală nr.4 pentru că l-am promis oamenilor din zonă atunci când a fost deschiderea anului școlar și sper ca anul școlar nou să se deschidă în septembrie și să nu mai fie ambuteiaje în zonă. Acum de pe strada Zorilor se intră pe accesul nou creat se poate lăsa copilul în fața școlii și se iese pe vechea intrare. Se lucerază în George Enescu și pe strada Lazăr Vicol la reabilitare parcări, extinderi, accesurile în scările de bloc și la stradă. Tot în George Enescu avem o parcare mare de 1097 de mp la T43- G45 la care lucrăm. În zona Obcini am reabilitat cu covor asfaltic strada Vasile Grecu la intrarea în Suceava dinspre Șcheia, am dat ordin de începere și se scot avize de la Poliție pentru a se reface trotuarul la urcare pe partea dreaptă. Am clarificat cu cei de la Șcheia situația acelui trotuar pentru că pe partea dreaptă sunt proprietăți ale comunei Șcheia și îl vom reface noi cum trebuie iar pe partea stângă la urcare vom face un șanț dalat în așa fel încît apa să curgă cum trebuie și să nu vină pe carosabil. În Obcini se lucrează pe strada prefect Gavril Tudoraș la o parcare cu pavaj, se lucrează pe Stațiunii în spatele fostului magazin Premier la blocul E8 și sperăm ca de săptămâna viitoare odată cu obținerea avizelor să facem toată strada Stațiunii la fel cum am făcut strada Viitorului. Finalizăm zilele astea lucrările ANL Obcini pentru că acolo este o lucrare foarte importantă. Vor fi locuri de parcare, vom reabilita toată zona inclusiv spațiile verzi”, a arătat Harșovschi.

Pe fonduri europene, a spus Harșovschi, se lucrează la reabilitarea străzii Vasile Pârvan, la noua autobază din Burdujeni sat, la zona de agrement de pe malul râului Suceava, la Colegiul Tehnic ”Petru Mușat”, la grădinița din Burdujeni sat de la școala generală nr.6 care este aproape de finalizare, la grădinița din Centru, la Primăria Suceava și la reabilitarea fostului cinema ”Arta” din Ițcani.