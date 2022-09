Municipiul Suceava va avea o nouă statuie: bustul generalului Iacob Zadik. Potrivit primarului Ion Lungu, el va fi amplasat pe Aleea Unioniștilor de lângă Palatul Administrativ lângă bustul lui Al. Ioan Cuza. ”Pe 28 noiembrie ne propunem să dezvelim bustul generalului Iacib Zadik cel care a avut un rol important în Unirea Bucovinei cu România”, a spus Lungu.

