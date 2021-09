În municipiul Suceava ar putea fi amenajat un aquapark, printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Primarul Ion Lungu a declarat că se dorește ca aquapark-ul să fie parte componentă a bazei sportive din zona Metro, acolo unde municipalitatea deține 12 hectare de teren transferate de la Guvern. El a spus că este teren suficient și pentru parcări. Primarul a adăugat că proiectul vizînd amenajarea aquapark-ului va fi depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, iar valoarea investiției este estimată la 8-10 milioane de euro. Baza sportivă de la Metro va mai cuprinde o sală polivalentă și un stadion. Pe 14 septembrie va avea loc licitația pentru proiectarea și execuția sălii polivalente cu 5.000 de locuri.

