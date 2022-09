Municipiul Suceava va deveni stațiune turistică. Primarul Ion Lungu a declarat astăzi că documentele necesare vor fi depuse săptămâna viitoare la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului urmând a se stabili dacă va fi stațiune turistică de interes național sau local. Lungu a ținut să precizeze că o mână de ajutor a primit de la ministrul Daniel Cadariu căruia a ținut să-i mulțumească. ”Eu cred în turism, cred în roata panoramică dar nu ca moft ci ca necesitate pentru orașul nostru ca atare am avut discuții și pentru accesarea fondurilor europene ești avantajat dacă ești stațiune turistică. Ca atare am vorbit cu domnul ministru Cadariu și pregătim documentele. Săptămâna viitoare șeful de la Serviciul de turism din cadrul Primăriei Suceava merge la București pentru a depune dosarul. Suntem la limită să ne încadrăm la ambele categorii și de interes național și de interes local. Vom vedea ce se decide. Este clar că pentru a dezvolta strategia turistică este nevoie să fim stațiune turistică. Îi mulțumesc domnului ministru Cadariu care s-a oferit să ne ajute și sper să putem să ne încadrăm poate la stațiune turistică de interes național. Nu e poveste de orgoliu de concurență cu cineva ci este necesar pentru accesa mai ușor fonduri europene. Până la urmă suntem Cetatea de Scaun a lui Ștefan deci putem fi o stațiune de interes național”, a spus Lungu. El a arătat că Primăria Suceava a alocat un buget de 150.000 de lei pentru activitatea Organizației de Management a Destinației cea care va face strategia de turism a municipiului Suceava.

