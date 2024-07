Municipiului Suceava va participa in calitate de partener alături de orasul Utrecht (Olanda)-partener lider, Zagreb (Croația), Varsovia (Polonia) precum si de Major Development Agency Thessaloniki S.A. (Grecia) si Communida de Intermunicipal da Regio de Coimbra (Portugalia), la implementarea proiectului ”PE-ACADEMY — Plan Einstein Academy”, proiect cofinantat de Uniunea Europeana in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala URBACT IV. Participarea municipiului Suceava la acest proiect va fi aprobată în ședința Consiliului Local de miercuri, 31 iulie. Proiectul abordeaza schimbul transnațional de bune practici inovatoare în domeniul integrării migranților și refugiatilor în orașele europene. Practic, municipiul Suceava va elabora un ”Plan Einstein” adaptat contextului local pentru integrarea refugiaților ucraineni inspirându-se după planul întocmit deja de orasul olandez Utrecht. ”Debutul războiului din Ucraina in februarie 2022 a adus un aflux semnificativ de refugiati la granitele judetului Suceava, determinând un răspuns umanitar urgent. Municipiul Suceava a oferit rapid adăpost temporar, hrană, transport, bunuri esentiale, asistență medicală, psihologică si juridică pentru refugiații ucraineni. Pe măsura ce criza a evoluat, accentul s-a mutat pe măsurile secundare de protecție, vizând includerea pe termen mediu și lung a refugiaților ucraineni în Romania. Obiectivul general urmăreste punerea în functiune a unui sistem functional de servicii si prestații sociale la nivel local, care să sustină persoanele vulnerabile în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenire si combatere a riscului de excluziune socială, creșterea calității vietii si a promovarii incluziunii sociale. Obiectivele Strategiei Locale de Asistență Socială a Municipiului Suceava privind refugiatii ucraineni include: îmbunătățirea calitătii si eficienței furnizării serviciilor sociale la nivel local, tratamentul corect si echitabil al refugiaților de toate vârstele din societatea noastră, dezvoltarea serviciilor sociale, a parteneriatelor si a activitatilor de informare privind drepturile si obligatiile cetățenilor, cresterea și diversificarea actiunilor de conștientizare și constientizare socială, dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor aflate în situatii vulnerabile, prevenirea marginalizării sociale, combaterea riscului de excluziune socială, abuz și neglijare a persoanelor vulnerabile”, se spune în raportul la proiectul de hotărâre de Consiliu Local inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi. Valoare totală a proiectului este de 69.125 euro, din care 55.300 de euro (80) reprezintă constribuția Uniunii Europene, 12.442,50 de euro (18%) contribuția Guvernului iar 1.382,50 euro (2%) contribuția municipiului Suceava.