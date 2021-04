Municipalitatea suceveană se va asocia cu Primăria Ipotești pentru înființarea unui parc fotovoltaic pe un teren în suprafață de 30 de hectare de pe raza comunei. Primarul Ion Lungu a afirmat că terenul se află în zona fostei „Termica”. El a arătat că energia electrică produsă de parcul fotovoltaic va fi livrată în Sistemul Energetic Național, dar va fi folosită și pentru necesitățile orașului precum iluminatul public. Investiția ar pute fi realizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență.

