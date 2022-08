Municipiul Vatra Dornei găzduiește tabere organizate de Asociația MAGIC pentru cîteva zeci de adolescenți cu sindrom Down și mamele lor. Cu toții participă la diferite activități gratuite, precum easy rafting, tiroliană, panou de escaladă și caiac. Partener în proiect este Serviciul Salvamont Vatra Dornei. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, șeful Serviciului, Petru Ariciuc, a afirmat: „Adolescenții cu sindrom Down veniți în tabere alături de aparținători, se comportă uneori mai OK, mai decent, mai civilizat și mai cu bun simț decît alți turiști. Salvamont Vatra Dornei este partener cu tot ceea ce înseamnă resursa umană. Echipamente, sisteme, dispozitive, bărci, tiroliene, caiace, acestea sînt puse la dispoziție de o firmă privată. Adolescenții au reușit la Vatra Dornei pentru prima oară să se dea pe tiroliană. La fel, mamele lor. Pentru prima dată în viața lor au făcut un traseu de easy rafting. Toți, absolut toți, nu a existat nimeni din cei 42 de participanți care să rămînă pe mal. Toți au fost în bărci. Ceea ce au realizat acești tineri a fost ceva deosebit. Am văzut mame care plîngeau pentru reușita copiilor. Nu ar fi rău ca tot mai mulți oameni să intre în contact cu un asemenea grup, pentru că îți dă și un restart față de propriile valori, față de valorile la care te supun cei din jur să te raportezi. Este ceva altfel. Noi ne simțim foarte, foarte bine, în mijlocul lor”. Petru Ariciuc a mai spus că adolescenții sînt din diverse locuri din țară, și a adăugat: „Noi facem tot posibilul ca stațiunea să nu fie așa de liniștită cum vor unii. Dacă am reușit ca acești tineri să se simtă foarte bine și să fie activi în destinația ecoturistică Țara Dornelor înseamnă că vom reuși să facem stațiunea să fie cît mai gălăgioasă”.