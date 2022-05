Municipiul Vatra Dornei s-a alăturat campaniei ”Curățăm România” organizată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Potrivit primarului Ilie Boncheș, la acțiune au participat 327 de voluntari de la SC Ecologica și Primărie, Școlile Gimnaziale 1, 2 și 4 (Parcul Municipal), Liceul Teoretic ”Ion Luca” și Liceul Tehnologic ”Vasile Deac” (zona Runc), U.M. Roșu și O.S. Dorna Candrenilor (zona Popeni) și VDT, Trash Hero și Salvamont – zona Izvor Bizom. “Le mulțumesc tuturor voluntarilor pentru mobilizare și implicarea permanentă in acțiunile de acest fel. Am găsit printre gunoaiele aruncate prin păduri si marginea râului Dorna și documente sau facturi cu nume de persoane fizice sau juridice, iar Politia Locală face verificări pentru amendarea acestora. In acelei timp, in zonele sensibile, vom suplimenta numărul de camere de supraveghere astfel încât să putem descoperi din timp pe cei certați cu mediul”, a declarat primarul Ilie Boncheș.