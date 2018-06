Ploile torențiale căzute în ultimele 24 de ore pe fondul avertizării meteo de tip Cod portocaliu au condus la unele blocaje pe drumurile naționale din zona Moldovei. Situații mai deosebite s-au înregistrat în județele Neamț, Vrancea și Bacău, acestea fiind monitorizate însă atent de echipele DRDP Iași, în vederea intervenției pentru restabilirea circulației auto.

Drumuri naționale închise:

– DN 15, km 237+850 – 238+180 (Bistricioara, jud. Neamț); viitura de pe versanți a angrenat pe partea carosabilă pietre, arbori și potmol; circulația este întreruptă începând cu data de 29 iunie, ora 14.30, fiind dirijată pe un drum local și pe DJ 155F; pe tot parcursul nopții de 29/30 iunie, s-a intervenit cu buldoexcavatoare pentru degajarea părții carosabile, reușindu-se ținerea sub control a nivelului apei și evitarea inundării zonei; munca drumarilor este îngreunată însă de ploaie și de forța viiturilor, care manifestă aceeași intensitate, angrenând în continuare cantități masive de pietriș;

– DN 2N, km 53+300 – 53+400 ((Jitia, jud. Vrancea); viiturile au condus la ruperea tuburilor unui podeț pe râul Râmnicul Sărat; s-a intervenit de urgență pentru evaluarea și refacerea zonei afectate, operațiunile urmând să fie continuate după retragerea apelor.

Drumuri naționale cu circulație îngreunată:

– DN 12B, km 15+800 – 15+900 (Slănic Moldova, jud. Bacău); o viitură pe râul Slănic a condus la prăbușirea zidului de sprijin pe o lungime de aproximativ 100 m; zona a fost semnalizată corespunzător, iar circulația este asigurată pe 1/2 din cale;

– DN 17B, km 77+700 (Dreptu, jud. Neamț) și DN 17B, km 75+500 (Frumosu, jud. Neamț); viiturile de pe versanți au transportat pe carosabil stânci, arbori și potmol; în ambele cazuri, s-a intervenit cu utilaje de tip Unimog și buldoexcavatoare pentru degajarea părții carosabile; circulația se desfășoară pe 1/2 din cale.

Mai menționăm că situații punctuale asemănătoare au fost semnalate pe parcursul zilei de ieri pe DN 17B, în localitățile Roșeni și Poiana Teiului (jud. Neamț), unde circulația a fost întreruptă pe un sens din cauza căderilor de pietriș și arbori, fiind însă restabilită prin intervenția echipelor DRDP Iași.

De asemenea, circulație îngreunată temporar a fost consemnată pe unele sectoare în județele Bârlad și Galați (DN 24A și 24D), aceasta revenind însă la normal după retragerea apelor.

O situație deosebită s-a înregistrat în această dimineață pe DN 11, (sectorul Hârja – Ferăstrău – Sănduleni, jud. Bacău), unde au fost consemnate blocaje din cauza ploilor abundente, respectiv, din cauza căderii unui stâlp de electricitate pe carosabil.

Menționăm că toate aceste zone sunt monitorizate atent de echipele DRDP Iași, care intervine punctual cu utilaje proprii sau închiriate de la prestatorii aflați sub contract, pentru restabilirea circulației. În acest sens, solicităm încă o dată înțelegere din partea conducătorilor auto pentru eventualele blocaje, cu recomandarea adaptării vitezei la condițiile de trafic și respectarea semnalizării sau a rutelor ocolitoare instituite. Nu în ultimul rând, recomandarea noastră vizează informarea cu privire la starea vremii și a sectoarelor de drum cu circulație închisă ori îngreunată, precum și înștiințarea dispeceratului DRDP Iași despre eventuale blocaje sau calamități constatate pe traseu.

În continuare, zona Moldovei se află sub avertizare Cod galben și Cod portocaliu de ploi, fiind preconizate cantități însemnate de apă inclusiv în această noapte și în dimineața zilei de 1 iulie.

DRDP Iași stă la dispoziția participanților la trafic pentru orice informații despre starea drumurilor naționale din zona Moldovei, prin Dispeceratul său deschis în regim de permanență – tel. 0232/213168. Informații actualizate despre starea vremii și a carosabilului pot fi obținute și de la Dispeceratul CNAIR, la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360, precum și de pe paginile noastre web, www.drdpiasi.ro, respectiv www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situația Drumurilor Naționale.

