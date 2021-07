Unul din tâgurile cele mai mari din județ funcționează la Verești. El este deschis doar duminica și de regulă este plin de mărfuri și de lume. În zilele bune cozile de mașini se întind pe kilometri lungime. În târg se vinde și se cumpără orice de la îmbrăcăminte și încălțăminte second hand la cherestea, mobilă, plante, animale, antichități, fructe, legume, geamuri termopan, etc. Ceea ce atrage atenția în primul rând sunt munții de încălțăminte second hand. Tone de papuci de toate felurile împânzesc piața iar în jurul lor se formează grămezi umane uneori ca la rugby în căutarea perechii potrivite. La prețuri care pleacă de la 5 lei perechea și care merg până la 20 de lei pentru cei de firme de renume pantofarii din Vicov au concurență serioasă.

