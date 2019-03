Vineri, 29 martie, Museum of Senses ȋşi deschide porţile pentru public ȋn Mall Vivo! Constanţa, unde cele 11 camere deja celebre, vor oferi surprize tuturor celor care vor vizita locaţia.

Museum of Senses este primul muzeu privat din Constanţa, având ca elemente reprezentative oraşul ȋn sine, astfel că este şi primul muzeu… personalizat. O călătorie plină de provocări pentru minte şi corp, creată să stimuleze toate simţurile, să trezească imaginaţia şi să sfideze percepţia.

Dedicat tuturor vârstelor, Museum of Senses este locul unde, după prima vizită, te ȋntorci mereu cu aceeaşi curiozitate, fiecare cameră oferind senzaţii diferite şi amplificate, ce testează simţurile ȋn toată complexitatea lor: zona vizuală, auditivă, olfactivă, senzorială, zona gustului şi cea a echilibrului. Labirintul de oglinzi, tunelul vortex, camera inversă, camera infinită, sunt doar câteva dintre ȋncăperile muzeului care se va deschide ȋn Constanţa.

Succesul uriaş pe care Museum of Senses l-a avut la Bucureşti după lansarea din 2017, i-a determinat pe creatorii acestui proiect să extindă conceptul şi ȋn restul ţării, prima oprire fiind Constanţa.

Spaţiul enigmatic, nefiresc şi raţional ȋn acelaşi timp, educaţional, dar şi distractiv, această lume a senzaţiilor şi iluziilor optice, ȋi va face pe constănţeni şi pe turişti să bifeze Museum of Senses ca fiind un „must” al locaţiilor de pe Litoral. Un loc unic, unde vizitatorii pot face cele mai spectaculoase fotografii şi videouri.

Aşa s-a ȋntâmplat şi ȋn Capitală, unde, ȋn primul an, Museum of Senses a avut peste 150.000 de vizitatori şi peste 400 de şcoli cu grupuri de copii, turiştii ridicând locaţia ȋn Top 4 – Things to do pe celebrul tripadvisor.com.

Noul muzeu va avea o suprafaţă de aproximativ 450 metri pătraţi, ȋmpărţită ȋn 6 zone, tranzacţia de închiriere fiind intermediată de firma de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Bogdan Marcu, Partener Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Ne bucurăm să contribuim la dezvoltarea şi succesul acestui concept unic de entertainment pe piaţa locală, după succesul inaugurării primei locaţii ȋn Bucureşti. Răspunsul extraodinar al publicului ne-a ȋncurajat ȋn a considera principalele oraşe din ţară pentru viitoare locaţii. Conceptul din Constanţa va veni cu noutăţi faţă de cel deschis ȋn Afi Cotroceni, unele zone schimbându-se ȋn mod regulat, astfel ȋncât să ofere experienţe noi vizitatorilor.”

Turul muzeului durează aproximativ o oră şi se ȋnchide cu un tobogan şi o piscină cu peste 30.000 de bile. Ghizii muzeului sunt pregătiţi sa susţină vizitatorii ȋn această experienţă unică. În plus, copiii, grupurile şi şcolile beneficiază de preţ special pentru acces. Mai multe detalii pe www.museumofsenses.ro