Distribuitorul de produse, soluții IT și electronice de consum ELKO anunță semnarea unui acord pentru achiziționarea IT Smart Distribution, consolidându-și o poziție importantă în Top 3 jucători pe piața de distribuție IT din Româniadupă finalizarea tranzacției.

Conform acordului, ELKO Group (Akciju Sabiedrība ELKO Grupa), prin filiala locală ELKOTech Romania SRL, achiziționează 100% din capitalul social al distribuitorului cu valoare adăugată IT Smart Distribution SRL. Cifra de afaceri consolidată a ambelor companii, care depășește 125 milioane USD, va clasa ELKO în Top 3 distribuitori IT în România.Achiziția va fi finalizată în lunile următoare. Tranzacția a primit deja acceptul din partea Consiliului Concurenței din România.

„Consolidarea poziției în regiunea Europei Centrale și de Est este una dintre direcțiile noastre strategice. Piața românească prezintă un potențial bun de creștere și este în centrul atenției noastre de mai multă vreme. În ultimii trei ani, filiala noastră din România a trecut printr-un proces de reorganizare și de implementare a unei noi strategii. Achiziția IT Smart Distribution este o etapă importantă a acestei călătorii îndelungate. Consolidarea este esențială pentru a depăși concurența strânsă din industrie și pentru a ne îndeplini obiectivul ambițios de a deveni prima alegere pentru clienții din România”, spune Svens Dinsdorfs, CEO al ELKO Group.

Capacitate și competențe de lider în distribuțiade soluții IT

IT Smart Distribution este un distribuitor cu valoare adăugată ce deține una dintre cele mai experimentate echipe din domeniu și un portofoliu excelent de branduri detop, complementare portofoliului de produse ELKO. Acest lucru generează avantaje strategice consistente – puterea combinată și oferta completă de produse de înaltă calitate asigură capacitatea și competențele necesare pentru a adresa orice retailer, integrator de sistem sau proiect IT din România.

„IT Smart Distribution este o companie puternică, cu o bună reputație pe piață. Vedem multe lucruri pe care le putem învăța unul de la celălalt. Împărtășireacunoștințelor, competențele echipei și portofoliul extins vor asigura cea mai bună experiență tuturor clienților și partenerilor noștri. Salut călduros intrarea IT Smart în familia ELKO și aștept cu nerăbdare să atingem împreună noi culmi, îndeosebi în domeniul soluțiilor IT”, a spus Carmen Stanciu, General Manager al ELKO Romania și IT Smart Distribution.

„ELKO se poate baza pe o echipă dinamică, bine conectată, cu o experiență îndelungată în distribuția cu valoare adăugată. Întrucât împărtășim valori comune, iar ambele companii pun pe primul loc relația pe termen lung, această achiziție este o potrivire firească și va crea o creștere potențială puternică pentru clienți. Suntem încrezători că este cea mai bună decizie aceea de a deveni parte dinELKO Group și sunt sigură că toate părțile implicate vor beneficia din acest parteneriat”, menționează Mona Curceanu, Director de Operațiunial IT Smart Distribution.

Ambele companii vor începe integrarea la nivel organizațional – portofoliu unificat, schimb de know-how și mentalitate de echipă. Primii pași sunt sincronizarea termenilor și condițiilor de cooperare și asigurareadisponibilității portofoliului complet de produse către clienți. Accentul predominant în timpul procesului de integrare este de a-l face cât mai facilatât pentru producători, cât și pentru clienți, asigurând realizarea la potențial maxim a obiectivelor lor de afaceri.