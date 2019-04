Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că banii pentru înființarea Muzeului de Artă al Bucovinei vor proveni din fonduri norvegiene, fiindcă proiectul transfrontalier cu regiunea Cernăuți a picat. El a făcut anunțul astăzi, cînd consilierii județeni au aprobat alocarea a 84.000 de lei pentru elaborarea tuturor actelor necesare începerii investiției. Muzeul de Artă al Bucovinei va fi înființat în clădirea unde funcționează Muzeul de Istorie, mai exact, în fostul spațiu al Serviciului Arhivele Naționale. cu o suprafață utilă de peste 600 de metri pătrați, este situat în clădirea în care funcționează Muzeul de Istorie. În noul muzeu vor fi expuse peste 4.000 de obiecte de artă cu valoare de patrimoniu.

