Muzeul de Istorie din Suceava a găzduit un medalion dedicat pictorului Liviu Suhar, care s-a născut pe 17 februarie 1943, la Iacobeni. Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top, că, practic, a fost vorba despre un laudatio și înmînarea unei diplome și a unui premiu pentru întreaga activitate. El a afirmat: „Domnul Suhar are o vîrstă apreciabilă, 78 de ani. A fost profesor universitar, unul din profesorii multor artiști din Suceava. A coordonat și doctorate multă vreme, a fost și decan al Facultății de Arte plastice, Decorative și Design din Universitatea „George Enescu” din Iași, ori secretar științific al Senatului Academiei de Arte „George Enescu” din Iași. Este unul dintre numele importante ale artei plastice românești, ale picturii. De doi ani a revenit cumva la Iacobeni, unde a făcut un muzeu și a organizat tot felul de tabere. Lucrările realizate în tabere se găsesc la primărie. Liviu Suhar își păstrează și casa de la Iași. Merge frecvent acolo, însă o mare parte din timp o petrece la Iacobeni”. Emil Ursu a mai spus: „Din punctul de vedere al criticilor de artă, Liviu Suhar este considerat unul dintre cei mai importanți artiști contemporani, fiind participant la diverse expoziții naționale și internaționale. Are o pregătire teoretică foarte bună și foarte solidă, cu burse în Franța, Spania, Italia, Grecia, Austria, Germania, Belgia, Turkmenistan, China, ș.a.m.d., burse de care s-a folosit de-a lungul anilor pentru a-și îmbogăți experiența. Are un stil propriu, are formele proprii, o manieră absolut proprie și este omul care a fost mereu aproape de muzeul sucevean”. Emil Ursu a precizat că Muzeul Național al Bucovinei scoate de trei ani un album de artă al cîte unui pictor important din zonă, iar după Traian Postolache, Mircea Hrișcă și Tiberiu Moruz, în 2022 va veni rîndul domnului Suhar. Totodată, directorul dorește ca la Muzeul din Suceava să fie deschisă o expoziție Liviu Suhar, în 2023, cînd domnia sa împlinește vîrsta de 80 de ani.