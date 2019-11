Muzeul Bucovinei va găzdui în perioada 13 noiembrie 2019 – 10 februarie 2020, creațiile artistice de excepție ale Reginei Maria, cea care a fost până în ultima clipă a vieții o artistă, piese de mare valoare din patrimoniul Muzeului Național Peleș, reunite în expoziția Maria a României. Regină și artistă.

Vernisajul expoziției va avea loc pe 13 noiembrie 2019, ora 12, la Muzeul de Istorie.

Obiectele au făcut parte din expoziția cu același titlu, «Marie de Roumanie, reine et artiste» organizată de Muzeul Național de Istorie a României în colaborare cu Muzeul Național Peleș și Centrul Monumentelor Naționale din Franța, în perioada 15 aprilie-28 iulie 2019 la Palais de Tau în Reims, pentru a marca trecerea a 100 de ani de la vizita Reginei Maria în locul istoric al încoronării regilor Franței.

Regina Maria a fost personalitatea de care au avut nevoie românii pentru a-și mângâia sufletele și a reclădi încrederea în propriile forțe în anii primului Război Mondial și în noua lume în care s-a întemeiat România în vechile ei hotare. A fost imaginea vie a acelor timpuri mari: o regină demnă, puternică, inteligentă, frumoasă. I-a fascinat și uneori intrigat pe contemporani, dar nimeni nu a putut să o ignore, Regina Maria identificându-se cu existența românilor timp de câteva decenii. Avea să afirme: Iubirea pentru această țară, pe care am făcut-o a mea prin lacrimi și suspine, a ajuns pentru mine ca o religie. Mă simt legată de ea prin lanțuri de oțel, legată prin inimă, prin creier și sânge.

Tânăra principesă Maria nu a copiat fidel stilul Art Nouveau ci a creat un stil artistic personal, „un amestec al stilului neoromânesc, cu stilul Art Nouveau, elemente byzantine și etnografice”.

Sunt prezente în expoziție piese din garnitura de mobilier aurit concepută de principesa Maria în anul 1909, sculptate din lemn de tei și aurite în întregime cu foiță de aur, din patrimoniul castelului Pelișor, cu motivul crinului cu cinci petale, motivul crucii gamate, motivul frânghiei împletite de origine celtică, semnificând veșnicia vieții, motive animaliere, preluate din mitologia nordică,un manuscris pictat în anul 1906, an jubiliar pentru Regat, pentru soțul său, principele Ferdinand, „opera cea mai de seamă (…) plănuită cu gândul să las casei noastre ceva ce nu se putea înstrăina”, o lucrare cu 50 de file din pergament legate într-o impresionantă ferecătură din argint şi pietre preţioase, operă a artistului german Paul Telge, renumit orfevrier al Casei Regale a României, albumele de fotografii pictate de viitoarea Regină a României, verigheta pentru nunta de argint a regelui Ferdinand și a reginei Maria, toate constituind un argument solid pentru a declara această expoziție ca fiind una de excepție.

Portretele principesei și Reginei Maria sunt de asemenea prezente în expoziție, remarcându-se, indiscutabil, Portretul Reginei Maria realizat în mai 1924 de Philip Laszlo de Lombos (1869-1937), supranumit “pictorul reginelor”.