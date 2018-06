Biroul Europa Creativă România organizează joi, 28 iunie 2018, începând cu ora 11:00, la Muzeul de Istorie din Suceava, evenimentul „Cooperarea culturală România – Ucraina. De la idei de proiect la parteneriate de succes”. Acesta este realizat în colaborare cu Biroul Europa Creativă Ucraina și are ca parteneri locali Muzeul Bucovinei și Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava.

Evenimentul își propune să încurajeze parteneriatele dintre operatorii culturali din România și Ucraina care doresc să acceseze anul acesta finanțările programului Europa Creativă și să stimuleze cooperare culturală între țările participante prin prezentarea unor exemple de bune practici în materie de parteneriate transfrontaliere sau transnaționale de succes.

Participanții vor putea afla informații despre finanțarea proiectelor de cooperare Europa Creativă, vor primi exemple de proiecte finanțate prin intermediul acestui program comunitar, dar și exemple de bune practici din proiectele sprijinite de alte programe europene. De asemenea, aceștia vor primi recomandări pentru crearea unor parteneriate transfrontaliere sau transnaționale de succes și își vor putea prezenta propriile idei de proiecte de cooperare în vederea identificării de parteneri.

Agenda, descrierea sesiunii de informare și formularul de înregistrare sunt disponibile pe pagina Biroului Europa Creativă România – Subprogramul Cultura, în secțiunea Noutăți (www.europa-creativa.eu/cultura).

La eveniment sunt așteptați să participe profesioniști din organizațiile culturale și creative din România și Ucraina.

Europa Creativă 2014 – 2020 este programul de finanţare al UE dedicat operatorilor din sectoarele culturale şi creative. Europa Creativă are două subprograme – Cultura, MEDIA – şi o componentă transsectorială dedicată garantării creditelor bancare şi cooperării în domeniul politicilor culturale. Programul este gestionat de Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles, unde se trimit şi se evaluează toate proiectele. La nivel naţional, Biroul Europa Creativă România oferă informaţii şi asistenţă tehnică gratuite operatorilor care doresc să acceseze finanțarea, contribuie la identificarea de parteneri europeni pentru cooperare și promovează proiectele finanțate.

Până în prezent, prin Subprogramul Cultura au fost finanțate la nivel european 321 de proiecte de cooperare, 203 de proiecte de traduceri literare, 26 de proiecte ale unor platforme și 50 de proiecte ale unor rețele.