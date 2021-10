Obiectivele Muzeului Național al Bucovinei se bucură de un mare număr de vizitatori. Directorul instituției, Emil Ursu, a afirmat, la Radio Top: „Septembrie 2021 a fost o surpriză foarte plăcută pentru noi. Toate muzeele noastre și casele memoriale au avut vizitatori mai mulți decât în aceeași lună din 2019”. El a adăugat că, fiind rece, Muzeul Satului Bucovinean a rămas doar pentru vizitare. Emil Ursu a mai spus că la Muzeul de Istorie pot fi vizionate două expoziții mari: una dedicată regelui Carol I cu piese de la Muzeul Național Peleș și cealaltă de artă, semnată de Mihail Gavril. Directorul a precizat: „Mihail Gavril este plecat din zona Fălticenilor și-i trăitor în București. Este un artist cunoscut în România și e foarte, foarte dinamic. El împlinește 60 de ani de viață și 40 de ani de activitate. Își marchează dubla aniversare o dată la Suceava, cu prima expoziție personală, și a doua oară la Muzeul de Artă Contemporană de la Palatul Parlamentului. La muzeul din Capitală, expoziția e mult mai mare decât cea de la Suceava, având în vedere că acolo sunt spații foarte generoase”. În ceea ce privește expozițiile mai mici, Emil Ursu a spus: „Sunt câteva provocări la Muzeul de Istorie. Avem o expoziție de grafică legată de Bacovia și personala tinerei Ana Creangă”.

