Muzeul Național al Bucovinei diversifică oferta de vizitare online a obiectivelor cultural turistice pe care le administrează. Astfel, la deja lansatele tururi de la Cetatea de Scaun și Muzeul de Istorie, se adaugă vizita online la Hanul Domnesc. Noul proiect se intitulează „ZOOMzăind printre tradiții și obiceiuri, la Hanul Domnesc”. Într-un comunicat remis de Muzeul Național al Bucovinei se arată: „Tradiționalul, obiceiurile și autenticul zonelor etnografice ale Sucevei își dau mîna cu noile tehnologii, la Hanul Domnesc, și le oferă elevilor tururi ghidate, lecții de muzeu interactive, o variantă plăcută de a vizita muzeul, pînă atunci cînd vremurile ne vor permite să ne aflăm aproape unii de alții, față în față, în grup. Îmbinînd în mod recreativ vizita online, informațiile cu discuțiile interactive, facilitînd socializarea în grup, online între școală și specialiștii muzeului, aducem Hanul Domnesc cu specificul său, cu ajutorul aplicației ZOOM, în fața viitorilor moștenitori și păstrători ai identității culturale”. Programările se fac la numărul de telefon 0740-652192 sau pe adresa de email etnografie@muzeulbucovinei.ro.

