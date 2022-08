Muzeul Național al Bucovinei pune în vînzare în această săptămână un nou material de promovare a Cetății de Scaun a Sucevei: bancnota suvenir de 0 euro Cetatea de Scaun a Sucevei. Potrivit directorului Emil Ursu, bancnota este tipărită cu aprobarea Băncii Naționale Franței și este securizată la standardele impuse de Banca Centrală Eurpeană. ”Am intrat în rândul suvenirurilor de euro din Europa alături de alte mari obiective turistice europene. Este făcută exact ca o bancnotă euro din hârte de bumbac, cu hologramă și fir de siguranță, cu număr de serie diferit pentru fiecare bancnotă”, a spus Ursu. Bancnota suvenir de 0 euro Cetatea de Scaun a Sucevei a fost tipărită într-un tiraj de 10.000 de exemplare și va costa 18 lei.

Cetatea de Scaun a Sucevei a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea în apropierea orașului medieval Suceava, în timpul domniei lui Petru Mușat I (1375-1391). Cetatea a făcut parte din sistemul de fortificații construit în Moldova pentru apărarea țării în fața pericolului otoman. În forma sa inițială, cetatea avea formă rectangulară și era întărită cu ziduri de piatră și șanțuri adânci. Cetatea a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, cel mai important dintre aceștia find Ștefan cel Mare (1457-1504) care a și adus schimbări majore atât de natură estetică cât și militară. Ansamblul arhitectonic medieval a fost consolidat și completat în cadrul unui amplu proiect în perioada 2010-2015 care i-a readus aspectul impunător intrat în legendă dar și subtila strălucire princiară din trecut.