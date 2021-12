Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, a anunțat, la Radio Top, că Muzeul Satului Bucovinean și Cetatea de Scaun vor fi deschise publicului pe 25 și 26 decembrie. Cele două obiective vor putea vizitate și pe 24 și 31 decembrie, dar numai până la ora 12.00. Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii și Hanul Domnesc vor fi închise de Crăciun. Directorul instituției muzeale a afirmat: „Nu ținem deschise și aceste obiective pentru că, din experiența noastră, impactul este minim. În doi ani nu am avut pe nimeni, iar într-un an am avut opt persoane împărțite la trei muzee”. Emil Ursu a adăugat: „De Crăciun, lumea iese la plimbare, astfel că dacă vrea să viziteze un obiectiv turistic din Suceava se duce la Cetatea de Scaun și/sau la Muzeul Satului Bucovinean”.