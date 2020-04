Omul de afaceri sucevean, Ștefan Mandachi, a ținut să-i mulțumească marii gimnaste din România, Nadia Comăneci, pentru mesajul de susținere a campaniei de strângere de fonduri pentru Spitalul Județean din Suceava și a altor unități spitalicești. Nadia Comănesci, prima gimnastă din lume care a primit nota zece la o olimpiadă, cea din Montreal, în 1976, a postat un scurt film în care îi îndeamnă pe americani să viziteze site-ul www.1cm.ro și să facă donații pentru a veni în ajutorul sucevenilor și românilor care sunt infectați cu noul coronavirus. „Sunt Nadia Comăneși și împreună cu Andreea aș vrea să îi invit pe toţi americanii care au vizitat Suceava și România să viziteze www.1cm.ro pentru a veni în sprijinul persoanelor care au Covid – 19. Vă rog să dați click pe butonul verde și distribuiţi şi donaţi”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci pentru a susține campania de strângere de semnături de la Suceava.

La rândul său, Ștefan Mandachi i-a mulțumit în mod special Nadiei Comăneci, el precizând că acest mesaj a fost transmis pentru că marea gimnastă are suflet de român. „Mulțumesc fffff frumos NADIA COMANECI în numele Sucevei pentru susținere! Doamne, cât de diferită este Nadia față de alții. De pildă, față de specia numită ”influenceri”… Am mulți prieteni care s-au rugat în genunchi de unii ”influensări” să spună o consoană, un ciripit cât de mic pentru www.1cm.ro. Că doar banii intrau la Crucea Roșie, nu în buzunarul meu și după cum vedeți, ne facem treaba EXCEPȚIONAL. Doamne ferește să se degradeze să spună gratuit o literă. Să nu cumva să-și facă Mandachi reclamă. Când îi plătești râd de bucurie (vă zic eu), dar dacă ceri pomană pentru o cauză reală o propozițioară, o frăzuliță, un link (că nu dă din portofel), se așterne seen-ul. Evident, donația este un act benevol, nu poți să pui presiune pe asta, dar așa-s eu, nu mă pot abține. Uite că Nadia Comaneci a spus gratuit. Nu mă cunoaște, dar a făcut asta pentru că are inimă de român. La fel ca mulți alții pe care i-aș strânge-n brațe. Mulți ne ajută. Mulți se zbat. Nu sunt singur”, a spus Mandachi pe pagina sa de socializare.

Reamintim că omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a lansat o amplă campanie de strângere de fonduri pentru Spitalul Județean Suceava în urma căreia vrea să adune nu mai puțin de trei milioane de euro. Pentru aceasta, Ștefan Mandachi a scos la „vânzare” primul metru de autostradă din Moldova pe care l-a construit la ieșire din Suceava spre Fălticeni. Ștefan Mandachi a subliniat faptul că toți banii care vor fi strânși în cadrul acestei campanii nu vor ajunge la el, ci vor fi gestionați de Crucea Roșie. În cadrul campaniei, toți cei care vor să doneze pot „cumpăra” câte un centimetru din metrul de autostradă.

„Donează 10 EURO! (dar poți dona orice sumă mai mare, fără limită. Cu cât mai mult, cu atât mai bine). Dacă n-ai nici 10 euro, pune cât poți. Câțiva cenți.

1 CM DE AUTOSTRADĂ= 10 euro

1 centimetru este enooorm! Dar dacă ți-ai lua mai mulți centimetri? zece, 100 sau 1000? Câte vieți ai putea salva?

Dacă ești persoană fizică sau firmă, vei primi un certificat de ”proprietar” (online) pentru centimetrul sau centimetrii tăi. Numele tău va rămâne scris mai mic sau mai mare, în funcție de câți centimetri îți iei. Vom face la final un monument al donatorilor la Primul metru de autostradă (din banii mei, nu din donații).

Dacă ai o firmă, fă-i reclamă. Ia-ți cât mai mulți centimetri. Te implor, fă public suma donată! Nu te ascunde! Nu contează ce zic alții! Fă-o asumat! Ne ajută!”, a transmis la vremea respectivă Ștefan Mandachi.

Mulțumesc fffff frumos NADIA COMANECI în numele Sucevei pentru susținere! Doamne, cât de diferită este Nadia față de alții. De pildă, față de specia numită ”influenceri”… Am mulți prieteni care s-au rugat în genunchi de unii”influensări” să spună o consoană, un ciripit cât de mic pentru www.1cm.ro. Că doar banii intrau la Crucea Roșie, nu în buzunarul meu și după cum vedeți, ne facem treaba EXCEPȚIONAL. Doamne ferește să se degradeze să spună gratuit o literă. Să nu cumva să-și facă Mandachi reclamă. Când îi plătești râd de bucurie (vă zic eu 😉) dar dacă ceri pomană pt. o cauză reală o propozițioară, o frăzuliță, un link, (că nu dă din portofel), se așterne seen-ul. Evident, donația este un act benevol, nu poți să pui presiune pe asta, dar așa-s eu, nu mă pot abține … Hai mă, acum nu mai lătrați la video?Uite că Nadia Comaneci a spus gratuit. Nu mă cunoaște, dar a făcut asta pentru că are inimă de român.La fel ca mulți alții pe care i-aș strânge-n brațe. Mulți ne ajută. Mulți se zbat. Nu sunt singur.Unul dintre ei este Cezar il Presidente Ionașcu. Cred că omul ăsta are două perechi de cohones, așa le zice de direct, asumat, și cu durere-n pix de orice comentac. Și dacă nu știați, cu el m-am consultat ore în șir la Milano și râdeam ce tâmpenii îmi treceau prin cap când proiectam Primul Metru de autostradă. Îmi amintesc foarte clar cum râdeam amândoi când el îmi explica despre macarale și buldozere și cum va arăta ”autostrada”.P.S.: Nadia spune în video ”together with Andreea” și sunt foarte curios cine este această Andreea, ca să-i mulțumesc că ne susține. (dați un comment dacă știți) Gepostet von Stefan Mandachi am Samstag, 11. April 2020