Mai întâi a luat BAC-ul la 44 de ani, apoi s-a înscris și la facultate! Nadine este pe cai mari. A fost acceptată la o Universitate din SUA, într-un program de licență în Știința Psihologiei. Vedeta va studia online, potrivit click.ro.

„Am 44 de ani și am devenit studentă la psihologie la o universitate de stat din America. Am fost acceptată la un program (am să spun în engleză) de Psychology/Undergraduate (Bachelor of Science) – sistem online. Am vrut Bachelor of Science deoarece este orientat programul către cercetare, către știința psihologiei. Nu am cuvinte să îți spun ce înseamnă pentru mine acest lucru.”, a scris vedeta mândră, pe Facebook.

