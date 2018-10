Copilăria fără părinţi a lăsat semne adânci în sufletul mulatrei Nadine Voindrouh (41 de ani), care la vârsta de şase ani a ajuns la un centru de plasament după ce mama ei a murit şi tatăl a plecat în Congo, ţara lui natală. Astfel, bunica s-a văzut nevoită să o ducă la orfelinat, potrivit click.ro.

Ce a trăit acolo a făcut-o să sufere teribil, însă nici când a scăpat, luată de o mătuşă, nu a dat de bine. ”Sărăcia îmi ajunsese la os. Am avut ani de zile în care nu exista săptămână în care să nu mă duc să cer un ou sau o pâine, iar vecinii nici să nu deschidă. Nu-mi permiteam să cumpăr haine, să plătesc biletele la trenuri, pentru a merge în țară, la festivaluri, și m-am angajat. Aveam 13 ani. Am făcut curat în curțile oamenilor, adunam iarba.”, povesteşte Nadine pentru Iuliana Marciuc, la emisiunea ”Destine ca-n filme”, ce se difuzează în această seară, de la 21.30, la TVR 2, conform sursei citate.

