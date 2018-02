Despre Nadine stii sigur ca a fost plecata in America pentru cativa ani, insa probabil nu ai aflat inca prin ce peripetii a trecut acolo. Si nu ne referim la greutatile de adaptare pe care oricine le intampina, ci la propuneri indecente care au surprins-o pe vedeta, mai ales ca au luat-o cu totul pe nepregatite. Vedeta a povestit pentru site-ul Woman2Woman.ro una dintre situatiile traite in America si care a pus-o in dificultate, insa care, pana la urma, a amuzat-o.

Iata ce spune Nadine: „Am trait o situatie foarte penibila in America. Eram ospatarita, nu aveam prieteni si singurele conversatii le aveam, in viata de zi cu zi, cu cei pe care ii serveam, in functie de timpul si disponbilitatea lor. In fiecare zi, la pranz, venea un grup de femei care lucra la un spital din apropiere. Pe cea in cauza o chema Cristina. Am vorbit o data, de oua, de sapte, de noua, acolo in restaurant, ea in calitate de client iar eu de ospatarita, pana cand Cristina m-a intrebat daca vreau sa ma duc cu ea la IKEA sa ne uitam dupa niste mobila pentru ea. Am zis ca da, cu mult entuziasm, pentru ca mi-am imaginat o zi superba cu o alta fata, o zi de povestit si chicotit cate in luna si in stele.

Dupa IKEA, se facuse seara deja, am mers la un restaurant pentru cina. Mi-a spus ca vrea sa vina la mine acasa si sa bla, bla… Spunea niste lucruri care nu aveau noima pentru felul de relatie pe care eu credeam ca o avem. S-a suparat cand i-am spus ca nu vreau sa vina la mina sa bla, bla si m-a intrebat intrigata si aproape urland: “Atunci de ce ai acceptat invitatia de la IKEA ?!?! … “ Nu intelegeam ce legatura are una cu cealalta, atunci ea mi-a spus ca a merge la IKEA cu o “necunoscuta” este cod pentru…

Well, n-am stiut ca a merge la IKEA cu o posibila prietena este cod pentru a face amor… Am ras in hohote si atunci si acum. Ea era furioasa, iar eu foarte amuzata.”, a spus vedeta.

Afla mai multe despre viata si credintele lui Nadine in materialul integral de pe Woman2Woman.ro.