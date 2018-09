Iubita lui Nadir a adus pe lume miercuri, 26 septembrie, un băiețel perfect sănătos, iar artistul este în culmea fericirii! Cântărețul a anunțat că nașterea a decurs perfect normal, mămica este bine, iar surioara micuțului care a venit pe lume abia așteaptă, probabil, să-și cunoască viitorul partener de joacă. Cuplul a decis să-i pună celui mic un nume deosebit, și anume Azar, potrivit click.ro.

„Vreau să fac un anunţ: atenţie Borcea, vin după tine! Lăsaţi-ne să ne pregătim! Ne apucăm de băut! A fost frumos. Aşteptam, nu mai venea, până la urmă şi-a luat curaj şi a dat ochii cu mine. I-a fost un pic ruşine. A zis că iese săptămâna trecută, dar… Am asistat să nu plece. Mi-a plăcut, am făcut 100 de poze, abia aşteptam să am şi un băiat, acum să mai vedem dacă continuăm. N-am ce să mai fac! Cred că închid aici socotelile.”, a spus Nadir, conform sursei citate.

