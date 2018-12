Nu a fost vreun Făt-Frumos, dar l-au iubit femeile și publicul pentru care a jucat 50 de ani. A murit acum cinci ani, pe 19 decembrie 2013, la vârsta de 72 de ani. A murit în sărăcie, într-un apartament oarecare, din cartierul Titan, notează click.ro.

Încă un Revelion fără Nae Lăzărescu. A debutat în 1963 și ne-a înveselit timp de 50 de ani.

Puțini români știu că actorul Nae Lărărescu a trăit în sărăcie în ultimii ani de viață. Locuia într-un apartament oarecare, într-un bloc banal, din cartierul bucureștean Titan, dintr-un salariu de 2.000 de lei. Locuia cu cea de-a cincea nevastă a sa, „o moldoveancă“ mai tânără cu 27 de ani, alături de care artistul şi-a petrecut ultimul sfert de veac. A murit de ciroză pentru că era ”unul dintre olimpicii alcoolicilor din România”, mai scrie sursa citată. Comediantul a povestit în puținele interviuri acordate de-a lungul vieții că nu l-au interesat bogățiile, banii și că a risipit ce a câștigat pe femeile din viața lui.

