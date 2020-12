Nagarro, lider global în inginerie digitală și soluții tehnologice, are 50 de poziții deschise la nivel național, cele mai multe fiind dedicate tehnologiei Java. Alte specializări și tehnologii căutate de Nagarro în România sunt: frontend developer, DevOps și .NET. Nagarro are echipe de specialiști IT în zeci de orașe din România, urmând mereu misiunea organizației la nivel global de a „face distanța fizică între oamenii inteligenți irelevantă”.

În urma finalizării fuziunii cu iQuest, Nagarro avea în România la începutul lunii octombrie aproximativ 815 angajați, iar în ultimele două luni a reușit să recruteze încă 20 de specialiști IT. Pentru finalul lui 2020 și începutul anului viitor, Nagarro își propune să atragă încă 50 de profesioniști români în organizație. Noii angajați, la fel și cei actuali, vor lucra remote, în echipe mixte din geografii diferite, cultura Nagarro încurajând un mod de lucru distribuit și un model organizațional antreprenorial, plat și agil.

„Suntem o națiune de Nagarrians, super-puterea noastră este CARING și stă la baza a tot ceea ce facem. Ne împinge să excelăm în digital product engineering, să rezolvăm provocări complexe prin inovație și, fiind agili, ne împinge să livrăm soluții din categoria „thinking breakthroughs”, împreună cu și pentru clienți care ne sunt alături chiar și de mai bine de o decadă”, a declarat Voicu Stoiciu, Managing Director Nagarro România.

Portofoliul de clienți Nagarro include peste 750 dintre cele mai importante companii la nivel global din industriile de Manufacturing, Transport & Logistics, Banking & Insurance, Life sciences, Automotive, Digital, Retail și Telecom, din țări precum SUA, Marea Britanie, Elveția, Germania, Spania, Italia, Austria și statele nordice.

Importanța învățării și a perfecționării

În fiecare an, specialiștii Nagarro susțin, împreună cu universitățile tehnice din marile orașe din România, sesiuni pe diverse tematici din industria digitală și colaborează la crearea cursurilor cu o curriculă clar definită pentru a obține o calificare tehnică. Studenții din anii terminali sunt invitați în cadrul companiei și sunt expuși unui program de formare profesională, ceea ce îi ajută în viitoarele cariere în IT.

„Ne confruntăm în prezent cu o luptă acerbă pentru talente. Pe de o parte, este destul de dificil să găsești pe piață suficienți oameni cu înaltă calificare, pe de altă parte, generația actuală de specialiști IT este caracterizată de dorința de învățare continuă și perfecționare. Prin urmare, Nagarro oferă numeroase programe pentru a satisface aceste nevoi”, menționat Voicu Stoiciu.

Pe lângă ofertele disponibile pentru toți specialiștii IT din piață, Nagarro oferă angajaților săi acces la o platformă globală, internă – Nagarro University – prin care aceștia se pot dezvolta profesional participând la workshopuri și sesiuni tehnice și susținând periodic teste.

Despre Nagarro

Nagarro este lider global cu servicii complete în ingineria digitală. Nagarro este specializată în servicii tehnologice de „transformare a afacerii”, inclusiv inginerie digitală de produse, comerț electronic și servicii de customer service, cu capabilități de Inteligență Artificială și Machine Learning, soluții cloud și IoT și servicii de consultanță în implementarea sistemelor ERP de ultimă generație. Compania are o bază largă de clienți internaționali cu care colaborează pe termen lung, în principal în Europa Centrală, cu precădere în Germania, și în America de Nord. Aceasta include o serie de companii globale consacrate și furnizori independenți de software (ISV), alți lideri de piață și industrie, și clienți din sectorul public. În total, grupul Nagarro are peste 8.400 de angajați în întreaga lume (la 30 iunie 2020).

În Romania, Nagarro are peste 800 de angajați în urma fuziunii cu iQuest. Puteți afla mai multe la www.nagarro.com.