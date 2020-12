Nagarro SE, lider global în inginerie digitală și soluții tehnologice, anunță listarea independentă la bursă și finalizarea separării de Allgeier SE. Acțiunile companiei vor începe să se tranzacționeze astăzi la Bursa de la Frankfurt (Prime Standard) sub simbolul „NA9”. Conform termenilor spin-off-ului, o acțiune Nagarro SE pentru fiecare acțiune Allgeier SE a fost alocată acționarilor Allgeier.

Nagarro este o companie globală de inginerie digitală cu peste 8.400 de angajați în 25 de țări din America de Nord, Asia și Europa. Compania oferă un portofoliu complet de digital product engineering, digital commerce și customer experience, managed services, servicii de consultanță în implementarea sistemelor ERP și alte servicii. Nagarro are o bază de clienți diversificată și loială de peste 750 de companii din toate industriile.

„Fiind o companie publică independentă, putem acum valorifica propriul brand. Concurăm pe scena globală și ne concentrăm pe creșterea abilității noastre de a oferi cele mai bune servicii digitale către mai mulți clienți. Ne adresăm unei piețe mari, care crește anual cu două cifre, susținută de o evoluție structurală. Suntem încrezători că putem continua creșterea noastră profitabilă și putem oferi valoare tuturor părților interesate”, a declarat Manas Fuloria, Custodian of Entrepreneurship in the Organization (CEO) în cadrul Nagarro.

„La Nagarro construim compania de mâine. Structura noastră organizațională diferențiată și cultura unică promovează antreprenoriatul, agilitatea și colaborarea globală, oferindu-le clienților rezultate excelente. Această cultură modernă, caracterizată printr-o ierarhizare redusă, autonomie ridicată, entuziasm pentru tehnologie, deschidere interculturală și conștientizare socială pronunțată, este locul de muncă al viitorului – suntem convinși că acest lucru ne va permite să obținem succes pe termen lung”, a continuat Manas Fuloria.

Nagarro a raportat în 2019 venituri de 402 milioane de euro, un EBITDA ajustat de 58 milioane de euro și o marjă EBITDA ajustată de 14%. În primele nouă luni ale anului 2020, veniturile au atins 321 milioane de euro și EBITDA ajustat de 58 milioane de euro, ceea ce înseamnă o marjă EBITDA de 18%. Compania își propune ca rata de creștere a veniturilor organice să fie de aproximativ 15% în 2021 și să revină la nivelurile istorice (2017-2019) pe termen mediu. Nagarro vizează, de asemenea, o marjă EBITDA ajustată de aproximativ 15%.