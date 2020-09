Naguma Medical Supply, parte a grupului InteRo, a livrat cu succes toate cele 103 milioane de măști 3 PLY pentru românii din categorii defavorizate, în baza contractului semnat cu Ministerul Sănătății.

„Chiar dacă ne-am confruntat cu multe provocări pe parcurs, ne-am impus un program foarte strict și am lucrat 24/7, astfel încât să livrăm cele 103 milioane de măști în toate cele 41 de județe din România plus București, așa cum am anunțat anterior. În ciuda controverselor și speculațiilor publice nefondate, ne-am respectat obligațiile contractuale, sprijinind astfel eforturile guvernamentale menite să protejeze cetățenii români împotriva acestui virus”, a declarat Michael Topolinski, fondatorul companiei.

Naguma Medical Supply a câștigat licitația organizată de Ministerul Sănătății la sfârșitul lunii iunie, pe baza celui mai mic preț oferit pentru măștile medicale, adică 0,64 RON plus TVA, generând astfel statului economii de aproximativ 120 de milioane de lei. Deși procedura de achiziție s-a desfășurat la sfârșitul lunii iunie, semnarea contractului a fost întârziată cu două luni din cauza contestațiilor depuse de Best Achiziții și Unifarm, care au fost în cele din urmă respinse de CNSC și de Curtea de Apel.

„În pofida sentimentului de mulțumire că am depășit cu succes toate provocările politice, birocratice și logistice pe care le-a implicat acest proiect, prima noastră experiență cu achizițiile publice din România nu a fost una plăcută”, a adăugat Topolinski. „Când am înființat această companie, ne-am stabilit un obiectiv pe termen lung de a deveni un furnizor important de măști și echipamente de protecție (PPE) pentru toată România și Europa, autoritățile de stat fiind parteneri importanți pentru noi, în special în timpul pandemiei. Având în vedere natura produselor livrate, ne așteptăm că respectarea contractului cu Ministerul Sănătății să demonstreze o dată în plus bunele intenții și profesionalismul nostru. La final, trebuie să ne amintim că noi toți – investitori români sau străini deopotrivă – punem pe primul loc interesul oamenilor, deoarece ne confruntăm cu una dintre cele mai grave provocări medicale din istoria recentă”.

Naguma aduce mulțumiri speciale partenerului său din China, precum și asociațiilor și angajaților săi români, pentru că au depus toate eforturile posibile pentru a îndeplini promisiunea companiei față de Ministerul Sănătății.

Naguma Medical Supply SRL s-a alăturat campaniei de luptă împotriva COVID-19 la începutul lunii martie, asumându-și misiunea de a furniza cetățenilor din România și Uniunea Europeană echipamente de protecție de calitate. Până acum, Naguma a realizat producția/importul a aproximativ 250 milioane de măști în România și alte țări din Uniunea Europeană.

Naguma este o companie nou-înființată de familia de investitori Topolinski (tatăl Michael și cei trei copii – Tyler, Michael și Ashton), prezentă în România de peste 13 ani și activând cu precădere în domeniul dezvoltărilor imobiliare. Familia investește numai în baza celor mai înalte standarde etice, va continua să funcționeze la aceleași standarde pe viitor și se așteaptă ca toți clienții săi să acționeze în baza aceluiași cod etic, fie că reprezintă sectorul privat sau sectorul public.